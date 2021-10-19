رحيل كولن باول.. الدبلوماسي المحارب

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واشنطن- الوكالات: توفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، عن عمر يناهز 84 عاما، إثر معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس «كورونا»، وفقا لما أعلنته عائلته، امس في بيان. وقالت العائلة «توفي الجنرال كولن باول، وزير الخارجية الأميركي الأسبق ورئيس هيئة الأركان المشتركة (الأسبق) بسبب مضاعفات مرض كوفيد - 19» وأشارت إلى أنه «قد تم تطعيمه بالكامل». وأضافت العائلة «نود أن نشكر الطاقم الطبي في مركز والتر ريد الطبي الوطني على العلاج والرعاية التي قدموها. لقد فقدنا زوجاً رائعاً ومحباً وأباً وجداً وأميركياً عظيماً».

وباول هو أول وزير خارجية أميركي أسود، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأميركية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

وكان باول جندياً متميزاً، وأخذته مسيرته المهنية من الخدمة القتالية في فيتنام إلى أن يصبح أول أسود يتولى منصب مستشار الأمن القومي خلال نهاية رئاسة رونالد ريغان، وأصغر وأول رئيس لهيئة الأركان من أصل أفريقي في عهد الرئيس جورج بوش الأب.

وارتفعت شعبية باول بأميركا في أعقاب انتصار التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال حرب الخليج، ولفترة في منتصف التسعينيات، كان يُعتبر المنافس الرئيسي ليصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة. ولد باول في مدينة نيويورك في عام 1937 وتربى في حي هارلم، حيث هاجر والداه لوثر ومود باول إليها من جامايكا.وتلقى السياسي المحنك تعليمه في المدارس العامة، وتخرج من كلية مدينة نيويورك، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا. وشارك بعدها في احتياط قوات التدريب في الكلية، وتم تعيينه في رتبة ملازم ثاني بعد تخرجه في يونيو 1958.

ودخل باول الجيش الأميركي بعد تخرجه في عام 1958، ثم خدم في جولتين في جنوب فيتنام خلال الستينيات.وفي حرب فيتنام، أصيب مرتين، بما في ذلك أثناء تحطم طائرة هليكوبتر حيث أنقذ جنديين أميركيين. وبقي باول في الجيش الأميركي بعد عودته إلى الوطن، وحضر الكلية الحربية الوطنية وترقى في القيادة. وتمت ترقيته إلى رتبة عميد في عام 1979، وعُيِّن كمستشار الرئيس رونالد ريغان الأخير للأمن القومي في عام 1987، وعينه بوش الأب عام 1989 لرئاسة هيئة الأركان المشتركة.

تميزت فترة ولاية باول في إدارة بوش الأب بمشاركته في بعض أبرز الأعمال العسكرية الأميركية في أواخر القرن العشرين بما في ذلك عملية بنما عام 1989، وبعدها حرب تحرير الكويت عام 1991، والتدخل الإنساني الأميركي في الصومال. وأكسبته جهوده خلال الحرب جائزتين بارزتين، وهما ميدالية الكونغرس الذهبية في مارس 1991، تقديرا لأدائه المثالي في تخطيط وتنسيق الرد الأميركي على غزو العراق بالإضافة لميدالية الحرية الرئاسية.

كان باول اختيار بوش الابن الأول لمجلس الوزراء، عندما أُعلن عن ترشيح وزير الخارجية، وبفضل خبرته في السياسة الخارجية وشعبيته الواسعة، أكده مجلس الشيوخ بالإجماع. وأصبح باول أول وزير خارجية أميركي من البشرة السوداء وعمل في المنصب من 2001 إلى 2005.

وكان مترددا في إظهار القوة العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم، وهي وجهة نظر سرعان ما تغيرت بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001.وبصفته أكبر دبلوماسي في عهد بوش الابن تم تكليفه بحشد الدعم الدولي للحرب على الإرهاب، بما في ذلك حرب أفغانستان. وباول كان أول عضو جمهوري بارز وكبير يؤيد المرشح الديموقراطي باراك أوباما، الذي فاز لاحقا بالانتخابات. وبعد تقاعده من العمل العسكري، كتب باول سيرته الذاتية التي حققت مبيعات كبيرة.. «رحلتي الأميركية».

