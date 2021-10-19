اتهام جديد يطارد نتانياهو.. المشاركة بقتل رابين

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القدس المحتلة- الوكالات: كشفت قناة عبرية النقاب عن احتمالية وجود دور لرئيس الوزراء السابق رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي، بنيامين نتانياهو في اغتيال سلفه الأسبق إسحاق رابين. وذكرت القناة العبرية الـ12 امس أن نتانياهو كان له دور سياسي في اغتيال رابين قائلة «نتانياهو له دور كبير في هذه القصة» بدعوى أن نتانياهو ورجاله عملوا على التحريض ضد رابين في الفترة التي سبقت اغتيال رابين، في العام 1995.

ونقلت القناة ذلك على لسان شمعون شباس، مدير مكتب إسحاق رابين السابق، حينما أوضح أن بنيامين نتانياهو كان له دور في اغتيال رابين، وذلك تعليقا على إعلان نتانياهو نفسه الأحد أنه لن يحضر مراسم تحييها بلاده بمناسبة مرور 26 عاما على اغتيال رابين.

ولم يقدم نتانياهو سببا لقراره ولكن مكتبه اكتفى بالقول إن البروتوكول الرسمي لا يتطلب حضور المراسم الوطنية في المقبرة الوطنية في جبل هرتسل في القدس المحتلة وأنه سيتحدث في جلسة خاصة، من المقرر أن تعقد في وقت لاحق في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» لإحياء الذكرى نفسها.

يشار إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتانياهو، حضر المراسم، التي تقام في ذكرى اغتيال رابين في السنوات السابقة، حينما كان رئيسا للوزراء، وكذلك فعل كل قادة المعارضة. وتشهد العلاقة بين نتانياهو وعائلة إسحاق رابين توترا منذ فترة طويلة، حيث تتهمه عائلة الأخير بلعب دور في التحريض ضد رابين قبل مقتله، ولكنه يرفض هذه المزاعم ويصفها بأنها شكل من أشكال «الاغتيال السياسي».

يشار إلى أن إسحاق رابين اغتيل في الرابع من شهر نوفمبر 1995، على يد يهودي متطرف، يدعى يغئال عامير، والذي عارض اتفاقيات أوسلو، وتسليم السيطرة على أجزاء من الضفة الغربية للجانب الفلسطيني.

