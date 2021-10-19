الرئيس العراقي: نمر بظرف «دقيق» ولابد من الحوار

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: حذر الرئيس العراقي برهم صالح امس من ان البلاد تمر «بظرف دقيق وأمامنا تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى داعيا إلى توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار. ونقلت الرئاسة العراقية في بيان عن صالح قوله «البلد يمر بظرف دقيق، وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى تستوجب توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة».

وأضاف صالح أن احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي واجب وطني، وأن الاعتراضات على نتائج الانتخابات «حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية»، مشيرا إلى أن التعامل معها «يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد».

من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن السياسة أصبحت تعني لدى البعض الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس. وأضاف في كلمة ألقاها في الاحتفالية التي أقيمت بجامع الإمام أبي حنيفة النعمان بمناسبة المولد النبوي الشريف «اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة والناس اختارت من يمثلها وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد». وأكد أن على النواب الجدد واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، وعليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديموقراطية.

وكانت ميليشيا «حزب الله» العراقي تحدثت الأحد عما وصفتها بـ«مؤامرة» لاستبعادها من البرلمان وقالت إن تحرك أنصارها ضد نتائج الانتخابات بدأ. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية عن المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية، الأحد، أن هناك مخططا أميركيا وإقليميا ومحليا لاستبعاد ممثلي «ثقافة الحشد الشعبي» من البرلمان وشهدت مناطق في العراق خروج احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعدما أظهرت النتائج الأولية حصول التيار الصدري على أعلى عدد مقاعد في البرلمان.

في غضون ذلك وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد، امس للقاء شخصيات سياسية والإشراف على المفاوضات مع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة. وأكد القيادي في التيار الصدري النائب السابق رياض المسعودي أن تياره ماضٍ في تشكيل تحالفات سياسية قوية وقادرة على إعلان حكومة جديدة في القريب العاجل. وأوضح أن التيار يمتلك محددات استراتيجية ومنهجية واضحة للمرحلة المقبلة.

