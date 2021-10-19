سكان الموصل يعودون لإحياء المولد النبوي في «النوري»

عربيات ودوليات

الموصل- الوكالات: على وقع الأناشيد الدينية احتفل المئات الأحد بعيد المولد النبوي الشريف للمرة الأولى في مسجد النوري في الموصل في شمال العراق، منذ أن دمّر قبل سنوات خلال المعارك ضد تنظيم «داعش».

ولا يزال المسجد قيد الترميم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو»، وخصوصا مئذنته الحدباء التي تعود للقرن الثاني عشر، بعدما دمّر في يونيو 2017 بفعل متفجرات وضعها تنظيم «داعش» كما يقول الجيش العراقي.

واحتفى المئات تحت الأضواء والرايات التي زينت باحة المسجد بهذه المناسبة وتخللت الاحتفالية صلاة جماعية بعدما تم رفع الأذان في الجامع وعلى مسرح شيّد أمام المئذنة الحدباء التي لم تبق إلا قاعدتها، قام خمسة رجال بثياب تقليدية بقرع دفوفهم وترداد أناشيد دينية تقليدية.

وأكد مدير أوقاف محافظة نينوى أبو بكر كنعان «هذه أول احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف في جامع النوري الكبير» هذا المسجد «الذي كان له مكانة كبيرة قبل تفجيره وكانت دائما تقام فيه الاحتفالات المركزية في مناسبة المولد».وأعرب عن سعادته «الكبيرة لرؤية الناس وأهالي المنطقة» يؤدون الصلاة في المكان ويحتفلون.

وصيف العام 2017، أقيمت احتفالات رسمية لمناسبة «تحرير» الموصل على أيدي القوات العراقية وتحالف دولي من التنظيم الذي احتل لأكثر من ثلاث سنوات مساحات واسعة من العراق في العام 2014، وجعل من الموصل «عاصمة» له. وترجع تسمية المسجد إلى بانيه نور الدين الزنكي في العام 1172. ودمر المسجد ثم أعيد بناؤه في العام 1942، ولم يبق من بنائه الأصلي بعد ذلك سوى مئذنته الحدباء. وجمعت «اليونيسكو نحو مئة مليون دولار منذ العام 2019، نصفها من الإمارات العربية المتحدة كجزء من مشروع «إحياء روح الموصل».

