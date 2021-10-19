«كورونا» حرم 51 ألف طفل إيراني من أحد والديه

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طهران - الوكالات: كشفت سلطات الرعاية الاجتماعية في إيران أن أكثر من 51 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين بسبب وباء «كورونا». ومن بين هؤلاء الأطفال، إليزا (4 أعوام) التي كانت شديدة الارتباط بوالدها. فقد كانا يغنيان معا، وكان يضعها دوما في فراشها. وفي أحد الأيام بدأ الأب في السعال، ونقل إلى المستشفى. وتوفي والد الطفلة، الذي كان يبلغ 40 عاما، بسبب إصابته بـ«كوفيد-19». وتقول أفروز والدة إليزا «إنها تشعر بالتوتر الشديد إذا غبت عن بصرها لدقيقة واحدة وتعتقد أنني قد لا أعود مثل والدها». وإليزا هي واحدة من آلاف الأطفال الذين يتعاملون مع فقدان أم أو أب بسبب فيروس «كورونا» في إيران.

وتلقى العديد من هؤلاء الأطفال تعليمهم في المنزل على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، ولا يتواصلون إلابقدر ضئيل مع الأقارب والأصدقاء بسبب القيود المفروضة بسبب الوباء ويخشى أن يكون تأثير ذلك عليهم عميق وتقول د. سمينة شاهيم أستاذة علم النفس في لندن «يشعر الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أن الحياة لا يمكن التنبؤ بها» وتضيف «يشعرون أنهم لا يسيطرون على حياتهم سوى بقدر ضئيل. وقد يكون لذلك عواقب طويلة الأمد مع زيادة مخاطر الصدمات قصيرة الأمد والآثار السلبية على صحتهم».

وتتمتع إليزا بوضع أفضل مقارنة بالعديد من الأطفال الآخرين الذين فقدوا أحد الوالدين لأن والدتها تعمل معلمة ويمكنها إعالتها. لكن بالنسبة للعديد من العائلات الأخرى، الحياة أكثر صعوبة خصوصاً لدى العائلات التي فقدت معيلها الأساسي. وعند بداية الوباء، كان الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الفساد المستشري في البلاد وسوء الإدارة. وفي العام الأول من الأزمة فقد أكثر من مليون إيراني وظائفهم، وفقا لمركز أبحاث البرلمان الإسلامي في إيران. وتقول د. شاهيم «قد تدفع حالة عدم اليقين الاقتصادي والصعوبات المالية بعض الأطفال الأكبر سنا إلى ترك التعليم حتى يتمكنوا من إعالة أشقائهم الصغار، مما يجعلهم عرضة للاستغلال الذي قد يكون له عواقب وخيمة على الأسرة بأكملها».

