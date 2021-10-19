هل اشتقت لترامب؟... شاهده في «مدام توسو» بدبي

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دبي - الوكالات: كشف متحف مدام «توسو» الجديد في دبي، لتماثيل الشمع، عن نسخة تقليدية للرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، والذي افتتح رسميا فرعه الأول في الشرق الأوسط. وضم المتحف الواقع على جزيرة اصطناعية صغيرة قبالة دبي، 60 تمثالا من الشمع لمشاهير وقادة العالم مستخدما أنواعا فاخرة من المادة، من كايلي جينر إلى الرئيس الصيني المبتسم شي جينبينغ، إلى جانب مجموعة من نجوم بوليوود في أوضاع راقصة مختلفة.

ويجلس تمثال ترامب، الذي يضع ربطة عنق حمراء مميزة، على مكتب وينظر لأسفل ويتفقد هاتفه الذكي بينما يقف تمثال شمعي أنيق للسيدة الأولى السابقة ميلانيا بجانبه، في فستان أزرق، بإطلالتها الكلاسيكية أثناء الحملة الرئاسية عام 2016. وتم إنشاء تماثيل الشمع في متحف «مدام توسو» بدبي على مدى ستة أشهر على يد فريق مكون من 20 فنانا في استوديو المتحف بلندن، حيث تم صب الشمع في إطارات معدنية، ثم نحتها بالطين، كما تم زرع خصل من شعر بشري حقيقي باستخدام الإبر.