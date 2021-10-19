المغرب.. زراعة طرف بشري بالطباعة ثلاثية الأبعاد

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تمكن أطباء في المغرب من إجراء عملية غير مسبوقة داخل المملكة، وهي زراعة ساعد بشري لإحدى المريضات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد طبيب جراحة العظام والمفاصل في المستشفى الجهوي الغساني بفاس، الدكتور عاطف المشاط، أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في المغرب.

وعن طريقة تنفيذ العملية، أوضح المشاط أن الساعد البديل تمت طباعته من مادة طبية باستخدام تقنية العالم الافتراضي لوضع التصميم النهائي للعظم المصنع، بالاعتماد على صورة ثلاثية الأبعاد لعظم ساعد المريضة السليم.

وأفاد بأن المريضة في الـ60 من عمرها، وهي من إقليم تاونات، وكانت تشكو من تشوه عظم ساعدها الأيمن نتيجة ورم خبيث أصيبت به قبل 10 سنوات.

وبين المشاط أن تشخيص نوعية الإصابة لدى المريضة الستينية استدعى التدخل الجراحي لتعويض عظمها بالكامل، وخضعت للعملية بالمجان بواسطة أحد فاعلي الخير، وبفضل استفادتها من برنامج التغطية الصحية «راميد».

وشدد أن المريضة تماثلت للشفاء الكامل ولا تعاني من أي أعراض جانبية.