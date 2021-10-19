«فيسبوك» تعلن بدء خطتها لخلق «عالم افتراضي»

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أعلنت شركة «فيسبوك»، أمس، توفير 10 آلاف فرصة عمل في الاتحاد الأوروبي للعمل على تأسيس مشروع باسم «ميتافيرز» metaverse.

ويقوم «ميتافيرز» على تأسيس نسخة من الإنترنت بتقنية الواقع الافتراضي، وهو ما تراه الشركة يجسد المستقبل.

وقالت الشركة: «في وقت نقوم فيه ببدء رحلة بث الحياة في مشروع «ميتافيرز»، تظل الحاجة إلى مهندسين ذوي خبرة عالية من أهم الأولويات لدى فيسبوك»، مشيرة إلي أنها ستحرص على توفير الوظائف الخاصة بالمشروع خلال السنوات الخمسة القادمة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، قد حدد خططه لإنشاء «ميتافيرز» في يوليو الماضي.

ويدل مصطلح «ميتافيرز» على العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وتعمل شركات تقنية كبرى، مثل «مايكروسوفت» و«روبلوكس» و«إيبيك غيمز»، على الاستثمار في إنشاء نسخها الخاصة من «ميتافيرز».