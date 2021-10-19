«زين» توقع مذكرة تفاهم مع «هواوي» لتطوير البنية التحتية لشبكة الـ 5G

مال وأعمال

أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع شركة هواوي العالمية، لتعزيز وتطوير البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G.

وأوضحت الشركة ان هذه الخطوة ستفتح المجال لتوفير افضل تجربة عملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشبكة، اذ يأتي هذا التعاون ضمن جهودها لتعزيز ريادتها كأول شبكة اتصالات تقدم الخدمات التجارية لهذه التكنولوجيا المتطورة في السوق الكويتية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان توقيع الاتفاقية جاء على هامش مشاركتها في فعاليات اسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2021)، بحضور الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت ايمان الروضان، ورئيس اعمال مزودي الاتصالات في هواوي الشرق الأوسط آن جيان، حيث يعتبر مؤتمر «جايتكس» الذي تستضيفه دولة الامارات، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت ايمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «نتوسع اليوم في شراكتنا الاستراتيجية في المجالات التكنولوجية، لنؤكد التزامنا بتقديم احدث الخدمات لقاعدة عملائنا، فدائما ما تتطلع زين الى تقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي لطموحات ورغبات عملائها الأفراد والشركات».

وأضافت الروضان: «نبحث من خلال هذا التعاون تطبيق العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، خصوصا المرتبطة بأحدث تقنيات الجيل الخامس 5G، التي من شأنها تقوية تغطية الشبكة، وتحسين طاقتها الاستيعابية، وتطوير تجربة العميل، وتحسين تجربة المستخدم الخاصة بتقنية FWA، وتسريع عملية تطوير شبكة 5G المستقلة (SA)».

وبينت الروضان ان مذكرة التفاهم تبحث ايضا سبل تطوير العديد من مجالات البنية التحتية الخاصة بشبكتنا لتنمية الجوانب المتعلقة بـ 5G، التي من شأنها تمكين خطط التحول الرقمي التابعة للعديد من القطاعات الحيوية التي تخدمها عمليات زين في الدولة.

وتابعت الروضان: «لا ترتكز مذكرة التعاون هذه على احراز التقدم في الجوانب التشغيلية والتقنية فحسب، بل تمتد ايضاً الى تطبيق اساليب النمو المستدام التي نؤمن بأهميتها كثيراً، اذ سنبحث معاً سبل تقليل بصمتنا البيئية الناتجة عن عملياتنا، وذلك من خلال تطبيق ابتكارات ترشيد وتقليل الاستخدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم الحلول المستدامة الخاصة بعمليات الاتصالات في القطاعين العام والخاص». واختتمت الروضان بقولها: «ان الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو ان نستثمر بجهودنا وخبراتنا مع شركائنا في قطاع التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي الشامل الذي تقدمه تكنولوجيا الجيل الخامس لمجتمع الأعمال الكويتي».

يذكر ان زين استعرضت مؤخراً قصة نجاح اطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها النسخة الـ 12 من المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة (MBBF) الذي استضافته شركة هواوي العالمية في دبي، وسط مشاركة واسعة من قادة الشركات والهيئات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتسعى زين الى ان تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد احدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواءً في قطاع المؤسسات الكبرى او الأعمال الصغيرة والنامية.

وحتى تحقق اهدافها الاستراتيجية، تعمل زين على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة الى انها مستعدة دائماً لطرح الجديد من الخدمات التي تصل الى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.

