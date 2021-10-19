سيولة البورصة تتجاوز 62 مليوناً.. ومؤشرها العام يواصل الصعود

مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت جماعياً، أمس، لخامس جلسة على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 0.15 في المئة، وارتفع السوق الأول بنفس النسبة، وسجل المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي نمواً بنحو 0.03 في المئة و0.14 في المئة على الترتيب. وبلغت احجام التداول الاجمالية في البورصة بنهاية جلسة اليوم نحو 488.59 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 15062 صفقة، حققت سيولة بقيمة 62.65 مليون دينار تقريباً.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً، أمس، بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.10 في المئة، بينما تراجع 5 قطاعات اخرى يتصدرها المواد الأساسية بنحو 1.26 في المئة، واستقر قطاعا التكنولوجيا والمنافع.

وجاء سهم «النخيل» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بارتفاع كبير نسبته 20.87 في المئة، فيما تصدر سهم «ياكو» القائمة الحمراء متراجعاً بحوالي 4.94 في المئة.

وتصدر سهم «بنك الخليج» نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 4.68 ملايين دينار متراجعاً بنسبة 0.41 في المئة، بينما تصدر سهم «آن ديجيتال» نشط الكميات بتداول 68.32 مليون سهم مرتفعاً بنحو 1.79 في المئة.

