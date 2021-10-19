«Ooredoo» تدعم وزارة «الداخلية» و«التربية» و«الصحة» و«الإعلام» بالحملة الوطنية «تعليم آمن»

مال وأعمال

انطلاقاً من دعمها المستمر ومساندتها لجهود الجهات الحكومية في البلاد وضمن حملة «تعليم آمن»، زارت شركة Ooredoo للاتصالات، اول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، ثانوية مارية القبطية للبنات لتوزيع العلب الوقائية التي تشمل الكمامات الصحية ومواد التعقيم حرصاً منها على تشجيع مواصلة تعليمهم في بيئة آمنة وصحية، وبهدف تشجيع الطالبات على مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية لحماية انفسهم والآخرين.

وتهدف حملة «تعليم آمن» الى توعية الطلاب والطالبات وأولياء امورهم بأهمية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الاشتراطات الصحية من تباعد البدني داخل الصفوف المدرسية وخارجها وضرورة ارتداء الكمامات، الى جانب تعاونهم مع الادارات المدرسية في تنفيذ الاجراءات الاحترازية لتحقيق الأمن والسلامة والوقاية المجتمعية. ويذكر ان حملة «تعليم آمن» كانت قد انطلقت من خلال تعاون وزارات التربية والداخلية والصحة والاعلام وبمشاركة شركة «Ooredoo الكويت» وجهات وشركات مرموقة اخرى في البلاد وستستمر على مدار العام. وجاءت الحملة مواكبةً لبدء العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات الى الدراسة في المدارس والصفوف المدرسية بعد استقرار الوضع الوبائي نتيجة انتشار فيروس «كوفيد-19»، حيث تعمل وزارة التربية بالتعاون مع الوزارات المعنية على ترسيخ كافة السبل لضمان سير العملية التعليمية بأمان.

وبهذه المناسبة، قال مدير اول، ادارة الاتصال المؤسسي لدى «Ooredoo الكويت»، مجبل الأيوب: «لابد على الشركات الناجحة ان تسعى الى الابداع في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، فتعد الشركات المسؤولة المبدعة شركات ملتزمة تسهم في خلق مجتمعات افضل وهذا ما نسعى دائماً اليه في Ooredoo».

وأضاف الأيوب: «جاءت هذه الزيارة كجزء من مساندتنا للجهود الحكومية المبذولة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، ونسعد بتعاوننا مع مختلف الوزارات في العديد من الحملات الوطنية التي تخدم المجتمع المحلي ككل ولن نتوقف عن المشاركة في المبادرات التي تصب في مصلحة الفرد».

