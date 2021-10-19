زحام الموانئ يوجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي

مال وأعمال

تزداد ازمة الاختناق والتكدس في الموانئ العالمية تدهوراً، مع تفاقم ازمة العرض الناجمة عن انتشار جائحة «كورونا»، مهددةً بإفساد حركة التسوق في موسم الاجازات، وتآكل ارباح الشركات، وزيادة اسعار المستهلك.

ويكشف «مؤشر بلومبيرغ لازدحام الموانئ» ان اعصاراً في آسيا اسفر عن اسبوع قاسٍ في حركة الشحن خلال عام كان قد شهد تحديات عديدة، من بينها تعطل سفينة في قناة السويس، وعشرات العواصف الكبرى، وتكرار عمليات الاغلاق المرتبطة بسبب «كوفيد» التي احدثت فوضى في مراكز التصنيع الرئيسة في الصين وفيتنام، ونقص سائقي «اللواري»، وعمال الموانئ، وسط انتعاش الطلب الاستهلاكي.

وكشفت الأرقام الجمعة الماضي ان 107 سفن حاويات على الأقل كانت تنتظر بالقرب من ميناء هونغ كونغ، و ميناء شينغن ايضاً. وتدهورت حالة الزحام اكثر عندما اجتاحت عاصفة مقاطعة «هونغ كونغ» في منتصف الأسبوع، ما ادى الى اغلاق البورصة، وتعطيل حركة الموانئ فيها. وعالمياً؛ ووفقاً لحسابات «آر بي سي كابيتال ماركتس» تشهد 77 في المئة من الموانئ قضاء فترات طويلة غير طبيعية في مرور السفن.

