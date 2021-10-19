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الذهب تراجع مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار


تراجعت اسعار الذهب، بعد ان اضعفت الزيادة في عوائد السندات الأميركية وقوة الدولار، جاذبية المعدن النفيس. وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة ليهبط الى 1762.80 دولاراً للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة الى 1764.30 دولاراً للأوقية. وبات الذهب اقل جذباً، بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2 في المئة امام منافسيه، ما جعل المعدن النفيس اعلى كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 في المئة الى 23.26 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين 1.1 في المئة الى 1042.55 دولاراً، والبلاديوم 1.2 في المئة الى 2047.29 دولاراً.


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