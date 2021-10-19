اليابان: حث منتجي النفط على زيادة الإنتاج

مال وأعمال

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، امس: ان بلاده ستحث منتجي النفط على زيادة الانتاج، واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الآثار عن الصناعات التي تضررت من الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة. وكشف كيشيدا انه اصدر تعليماته الى مجلس وزرائه باتخاذ «الاجراءات الضرورية بمرونة» لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع اسعار النفط، مسلطاً الضوء على القلق المتزايد بين صانعي السياسة حول الأضرار المحتملة على الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان. وأضاف في تصريحات للصحافيين: «نحن نراقب عن كثب تأثير تحركات اسعار النفط في الصناعة المحلية ومعيشة الناس». وأدى تضخم السلع العالمية، وضعف الين الى ارتفاع تكلفة واردات المواد الخام للشركات، ما زاد من مشاكل ثالث اكبر اقتصاد في العالم، الذي شهد تأثر الصادرات والانتاج باضطرابات سلسلة التوريد في آسيا. وقد ارتفعت اسعار النفط الى اعلى مستوياتها منذ سنوات أمس (الاثنين)، وذلك مع استمرار تعافي الطلب من جائحة «كوفيد-19»، في حين قال محللون من بنك «ايه.ان.زد» في مذكر ان «من المرجح ان يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود. كما ان الأخبار التي افادت بان الولايات المتحدة ستفتح حدودها امام المسافرين الأجانب الذين جرى تطعيمهم الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات. وتبع ذلك تحركات مماثلة في استراليا وعبر آسيا».