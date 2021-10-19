«البترول الوطنية»: لا تأثير على التصدير من حريق «الأحمدي»

مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح أمس في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي رقم 42 والواقعة بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والناطق الرسمي باسم الشركة بالوكالة عبد العزيز الدعيج إن فرق الإطفاء التابعة للشركة مسنودة بفريق من قوة الإطفاء العام نجحت في زمن قياسي في السيطرة على الحريق الذي سبقه وقوع انفجار محدود في هذه الوحدة.

وأوضح الدعيج أن الحريق أسفر عن إصابة «عدد محدود من العاملين» بحالات اختناق بسيطة نتيجة استنشاق الأبخرة المتصاعدة مبينا أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في الموقع فيما تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج وحالتهما مطمئنة ومستقرة.

وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث لافتا إلى أن وزير النفط الدكتور محمد الفارس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم ومسؤولي الشركة حضروا الى موقع الحريق لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانيا وللاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.

وأضاف أن العمل جار لإعادة الوحدة الى وضعها الطبيعي مبينا أن الشركة بصدد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وفقا للاجراءات المتبعة لديها بهذا الشأن. وأشار إلى حرص الشركة المستمر على تعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها بهدف تأمين سلامة العاملين.

سيارات إسعاف

وفي الإطار ذاته، أوضح مصدر لـ «النهار» عن توجه 14 سيارة اسعاف الى موقع حريق مصفاة الاحمدي، حيث تم التعامل مع 20 حالة لعمال كانوا موجودين في موقع الانفجار الذي وقع صباح أمس تم نقل 2 منهم الى مستشفى العدان للاطمئنان عليهما وحالتهما مستقرة، مشيرا الى رفع حالة الاستعداد لمستشفى العدان حتى الانتهاء من الحريق. وأعلنت شركة البترول الوطنية عبر موقعها في تويتر عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات الاختناق. وأخمد الحريق، الذي أبلغت مصادر أن بدايته انفجار في أحد المبادلات الحرارية في جزء الضغط العالي. ووحدة استخلاص الكبريت من الزيت الثقيل في مصفاة الاحمدي طاقتها 33 الف برميل يوميا وتمثل وحدة من 6 وحدات. ووقع الانفجار، صباح أمس، إذ أعلنت شركة البترول الوطنية عنه، مبينة أنه طال وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي «ARDS» في مصفاة ميناء الأحمدي، وقامت فرق الإطفاء في المصفاة بالتعامل معه.

تزويد الكهرباء لم يتأثر

وقالت الشركة إنه تم عزل وحدة «ARD» رقم (42) وجميع الخطوط المؤدية لها، وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث. وأضافت أن ‏عمليات المصفاة وعمليات التصدير وعمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء لم تتأثر جراء الحريق.

