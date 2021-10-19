«برنت» يتجه صوب 86 دولاراً

مال وأعمال

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، بعد مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي في ظل مواجهة السوق أزمة طاقة عالمية قبل حلول فصل الشتاء.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي في نيويورك نحو 84 دولارًا للبرميل، بعد أن أضافت 3.7% الأسبوع الماضي، متوجة أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ عام 2015، أما خام القياس العالمي برنت فيتجه صوب 86 دولاراً.

وأدى نقص الغاز الطبيعي والفحم من آسيا إلى أوروبا إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية في توليد الطاقة. وتزامن ذلك مع انتعاش الاقتصادات الرئيسة من الوباء، ما أدى إلى تشديد كبير في السوق.

وصعد الخام الأميركي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، ويرجع ذلك جزئيًا أيضًا إلى انقطاع الإمدادات في خليج المكسيك جراء إعصار «آيدا»، بعد فترة من عدم اليقين في الطلب الناجم عن متغير دلتا لفيروس كورونا.

ويرتفع الطلب الآسيوي على الخام الأميركي، حيث عززت أزمة الطاقة أسعار الدرجات الأخرى التي يجري تسعيرها مقابل خام برنت القياسي العالمي.

