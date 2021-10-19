أسعار الغاز تراجعت أوروبياً

مال وأعمال

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، بنحو 10% مقارنة بتداولات الجلسة السابقة، وذلك بعد أن كانت قد صعدت إلى مستويات تاريخية أخيراً.

وأظهرت التداولات أن أسعار الغاز تراجعت إلى مستوى 980 دولارا لكل ألف متر مكعب. وتراجع السعر الإجمالي مقارنة بيوم التداول السابق بنحو 10%. وتتعرض أسواق الغاز في أوروبا حاليا لضغوط في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب، ما أدى إلى قفزة في أسعار الوقود الأزرق. وكانت أسعار الغاز قد سجلت الشهر الجاري مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث صعدت الأسعار إلى مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.

