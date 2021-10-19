انطلاق أعمال «Nomo Bank».. أول بنك رقمي إسلامي عالمي

مال وأعمال

أعلنت مجموعة بنك بوبيان أن علامتها التجارية الجديدة Nomo Bank من بنك لندن و الشرق الأوسط التابع للمجموعة قد بدأت أعمالها بالكامل بعد إطلاق قائمة التسجيل المبكر في يوليو 2021 في البنك الجديد الذي يعد أول بنك رقمي اسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء «بوبيان» أو غيرهم.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري «إن تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكلٍ أساس تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي بالمملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم».

وأضاف «أن ذلك يختصر إجراءات تقديم الطلبات المطوّلة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي الواضح وسهل الاستخدام حيث يتيح Nomo Bank للعملاء الإنفاق و تحويل الأموال واستثمار ثرواتهم بشكلٍ مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24 ساعة طوال أيام الأسبوع) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة.

فرص البنك الجديد

وقال التويجري «إن الخدمات المصرفية التي يقدمها Nomo Bank فريدة حيث إنها تتيح لغير المقيمين في المملكة المتحدة من الكويت فرصة مميزة لفتح حساب بنكي هناك والتمتع بجميع المزايا المرموقة للنظام المصرفي بالمملكة المتحدة».

وبالنسبة إلى الكويتيين الزائرين بشكلٍ متكرر للمملكة المتحدة، فإن حلول Nomo Bank للخدمات المصرفية المحلية تتيح للعملاء تجنب الرسوم الدولية المرتفعة بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية قد لا تتاح في المعتاد لغير المقيمين في المملكة المتحدة.

وأشار التويجري الى انه مع Nomo Bank لا رسوم على الإنفاق في المملكة المتحدة بالجنية الإسترليني أو على التحويلات إلى الحسابات البنكية في بريطانيا، الأمر الذي يساعد العملاء على الإنفاق وعلى إرسال أموالهم بكل سهولة أثناء إقامتهم في المملكة المتحدة. ويمكن لعملاء Nomo Bankكذلك تنمية ثرواتهم في بريطانيا من خلال الودائع الثابتة لأجل ذات معدلات الربح والأطر الزمنية المحددة الى جانب أن الحسابات محمية في المملكة المتحدة حيث تتمتع الودائع حتى 85,000 جنيه إسترليني بالحماية بموجب نظام تعويضات الخدمات المالية (Financial Services Compensation Scheme). من ناحية أخرى، قال التويجري «يعتبر Nomo علامة تجارية تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط وهو بنك مرخص بالكامل في المملكة المتحدة، ويتيح الفرصة للعملاء للاستفادة من أحد أرقى النظم المصرفية في العالم»، مضيفا ان البنك الجديد يوفر فرص استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال طرح ودائع ثابتة ذات أجل محدد وخدمات بنكية رقمية إسلامية، متاحة للجميع من أي مكان في العالم».

وكانت مجموعة بنك بوبيان قد اعلنت سابقا عن إطلاق (Nomo Bank) كأول بنك رقمي اسلامي عالمي من لندن مرخص بالكامل وخاضع للرقابة في المملكة المتحدة ويقدم خدماته للعملاء برؤية مالية عالمية حيث أُطلق كعلامة تجارية لبنك لندن والشرق الأوسط (BLME) ومقره المملكة المتحدة، والذي يمتلك بنك بوبيان أغلب الأسهم فيه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط أندرو بول «إن بنوك المملكة المتحدة هي موضع إعجاب من العالم أجمع نظراً إلى استقرارها ومرونتها والمستويات العالية للحوكمة. وستساعد رقمنة الخدمات على تمكين العملاء في الشرق الأوسط من فتح الحسابات البنكية في المملكة المتحدة والاستفادة من مزاياها مع الاطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» .

معنى كلمة Nomo



هي كلمة مشتقة من كلمة «نمو» باللغة العربية والتي تعني النمو في كل الجوانب وهي الوعود التي يمنحها البنك لعملائه وقد اختير الاسم ليكون فريدا، بسيطا، مناسبا للنطق والكتابة ومناسباً للخدمات الرقمية.

لماذا تفتح حساباً في Nomo Bank؟

? فتح الحساب في دقائق من خلال هاتفك الذكي والتحكم في حسابك على مدار الساعة في اي وقت ومن أي مكان.

? رسوم مجانية للسحب النقدي في بريطانيا (ربما تكون هناك رسوم بسيطة لماكينات السحب).

? الحساب الجاري بالجنيه الاسترليني والدولار الاميركي.

? الحصول على بطاقة ماستركارد للسحب الآلي بالجنيه.

? التحويلات المصرفية داخل المملكة المتحدة مجانية بينما الدولية برسوم تنافسية.

? الودائع محددة الأجل بالجنيه الاسترليني والدولار الاميركي.

? دعم باللغتين العربية والانكليزية.

? لا رسوم خلال الأشهر الثلاثة الاولى من فتح الحساب.

? قريباً إمكانية الدفع واستخدام خدمات Apple Pay.



شكراً للبنك المركزي

تقدم التويجري بالشكر لبنك الكويت المركزي على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير القطاع المصرفي ومواكبته للتطورات الحاصلة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية واعداد البنوك لتكون أكثر جهوزية للمرحلة المقبلة من التغيير.

