«نوف إكسبو» تنظّم «مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين».. افتراضياً

مال وأعمال

أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان عن إقامة «مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار»، وذلك للمرة الأولى بالكويت، وذلك بتنظيم من شركة نوف إكسبو يومي 15 و16 نوفمبر المقبل افتراضيا عبر الفضاء السيبراني.

وأوضح م.السلمان، في بيان صحافي، ان المؤتمر سيحظى برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث كلف سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي لحضور حفل افتتاح المؤتمر بالإنابة عن سموه.

ويشهد المؤتمر حضورا لافتا للكثير من قيادات مؤسسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتقدمهم قيادات معنية من الأمم المتحدة ورؤساء المؤسسات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من الدول الخليجية والعربية والأجنبية، كما يشارك في المؤتمر الكثير من الخبراء والمتخصصين والجهات الحكومية بالكويت.

خطة التنمية

وتعليقا على دعم المؤتمر، قال م.بدر السلمان «يعكس دعم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لمؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص إيماننا بضرورة تعاون القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات خطط التنمية بالكويت، ولجوء مختلف الدول إلى معادلة التعاون هذه يهدف إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي يتمتع بها ويوفرها كل قطاع، فحيوية وشفافية وخبرة القطاع الخاص تتكامل مع حوكمة وحرص وخبرة القطاع العام لتصب جهود الطرفين في مصلحة الدولة العليا وتحقيق أهدافها التنموية».

أهمية الشراكة

وقال م.السلمان «لقد تنبهت الكويت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ وقت طويل، وشرعت في وضع التشريعات اللازمة لذلك، كما حرصت على مواكبة تلك التشريعات للاتجاهات العالمية في هذا المجال، وكان آخرها القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 78 لسنة 2015. هدف المشرع من خلال هذا القانون إلى وضع نظام متكامل لطرح وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية بنظام الشراكة في ظل سعي الدولة إلى تنويع الاقتصاد، وتوجهها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية وتهيئة مناخ استثماري يسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة».

أهداف المؤتمر

وأوضح م.السلمان ان المؤتمر يهدف إلى تقييم تجربة الكويت والدول المجاورة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على المعوقات التي تواجه مشروعات الشراكة والاستفادة من التجارب الناجحة في هذه الدول، وكذلك إلى عرض الجوانب الفنية والتشريعية لعقود الشراكة ومتطلبات نجاحها، ويهدف أخيرا وليس بآخر إلى الخروج بالتوصيات المناسبة لدفع برنامج الشراكة في الكويت إلى الأمام.

وأكد أن أهداف المؤتمر تستجيب لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» في «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة»، والمؤتمر بذلك يدعم توجهات الكويت نحو مشاركة فاعلة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لذلك، خاصة أن خطة التنمية 2035 تتضمن الكثير من مشاريع البنية التحتية العملاقة.

محاور المؤتمر

وعما سيُطرح في المؤتمر، قال م.السلمان إن المؤتمر يتناول محاور عدة تتصل بالإطارين التشريعي والمؤسسي لعقود الشراكة، والجوانب المالية والتمويلية لمشروعات الشراكة، وآلية طرح مشروعات الشراكة مع عرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وأثر توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص في المسائل التعاقدية، وآخرها الاطلاع على تطبيقات عملية وتجارب دولية لمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.

منصة متطورة للمؤتمرات الافتراضية

بدورها، قالت شركة نوف إكسبو إنها اعتمدت المنصة الإلكترونية لشركة Vmeets العالمية لتوفر الخدمات التكنولوجية اللازمة لإقامة مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص افتراضيا، فالمنصة توفر تقنيات ثلاثية الأبعاد وتفاعلية لقاعة مسرح لتقديم المحاضرات والحلقات النقاشية، وقاعة استقبال للمشاركين، وقاعة معرض لاستضافة أجنحة عرض للجهات المشاركة، كما توفر المنصة تقنيات آلية للدعوات والتسجيل وتأكيد الحجوزات، وتقنيات متطورة لإدارة جميع مجريات المؤتمر آليا.

وأوضحت الشركة أن المنصة الإلكترونية توفر للشركات الراعية أيضا إمكانيات متطورة لعرض منتجاتها وخدماتها وتجاربها وإمكانياتها الفنية من خلال أجنحة العرض الخاصة بها، ويمكنهم أيضا التحدث مباشرة مع الحضور وجمع بياناتهم وعرض أشرطة فيديو وتقارير وكتيبات خاصة بشركاتهم، ويمكن للشركات الراعية الحصول على حق الاطلاع على تسجيل كامل لفعاليات المؤتمر بعد انتهائه.

وفي الختام، دعت شركة نوف إكسبو الشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة في المشاركة بالمؤتمر وعرض مشاريعها وخدماتها وخبراتها في المعرض المصاحب إلى الاتصال مع شركة نوف إكسبو على الرقم: 22469924 965+ أو على البريد الإلكتروني [email protected] في أقرب فرصة ممكنة لحجز موقعها في هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى بالكويت، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل عن المؤتمر تمكن زيارة موقعه الإلكتروني www.noufexpo.com.kw/pppkw.

