العبدالله: ضرورة زيادة حجم التجارة والشراكات بين الكويت وإسبانيا

مال وأعمال

أكد الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العلاقات الثنائية الكويتية - الإسبانية من خلال زيادة حجم التجارة والشراكات الاستثمارية.

وتمنى المبارك أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية ودعمها بين البلدين الصديقين. وكان الشيخ مبارك قد استقبل في القصر الأبيض سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت، ميغيل خوسيه مورو أغيلار.

في بداية اللقاء، رحب الشيخ مبارك بالسفير أغيلار، وقدم تهانيه بمناسبة العيد الوطني لمملكة إسبانيا والذي تحتفل به فـي الثاني عشر من أكتوبر من كل عام، مشيراً إلى تميـــز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما فيها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت وإسبانيا، خصوصاً في مجال قطاع السياحة والضيافة.

ومن جانبه، شكر السفير أغيلار الشيخ مبارك على كرم الضيافة وقال إن الاستثمارات الكويتية في إسبانيا تغطي مجالات عديدة منها الطاقة المتجددة والخدمات والسياحة والعقارات والصناعات المختلفة، كما أكد أن إسبانيا من الوجهات السياحية المحببة للكويتيين، فهي تستقبل ما يقارب ثلاثين ألف سائح كويتي سنوياً. وذكر أن الكويت دولة تتميز بالاستقرار الاقتصادي، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين الصديقين تطوراً ملحوظاً.

وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.