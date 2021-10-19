الصين تسجل أبطأ نمو لها خلال العام الحالي

مال وأعمال

أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد الصيني سجل في الربع الثالث من العام الحالي نموا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4?9 في المئة على أساس سنوي هو الابطأ من الربعين الأول والثاني من العام ذاته.

وذكرت الهيئة الوطنية للاحصاء الصينية في بيان لها ان الاقتصاد سجل في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9?8 في المئة على أساس سنوي.

وأضافت ان الاقتصاد الصيني حافظ على زخم الانتعاش في الأرباع الثلاثة الأولى مع إحراز تقدم في التعديل الهيكلي والتنمية عالية الجودة معتبرة ان الاستهلاك أسهم بنصيب الأسد في النمو الاقتصادي في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي بينما أسهم صافي الصادرات بنسبة 19?5 بالمئة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الى تحسن مستمر في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في جميع المجالات حيث قفزت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 16?4 في المئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

ولفتت الى ارتفاع الناتج الصناعي الصيني ذي القيمة المضافة بنسبة 11?8 بالمئة على اساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى بينما نما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7?3 بالمئة على أساس سنوي خلال هذه الفترة. وكشفت بيانات مصلحة الدولة للاحصاء أن معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله الاستطلاع في البلاد بلغ 4?9 في المئة في سبتمبر الماضي بانخفاض 0?5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة انه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر تم توفير ما يزيد عن 10 ملايين وظيفة جديدة في الأرباع الثلاثة الأولى محققة بذلك 95 في المئة من الهدف للعام بأكمله. يذكر ان الاقتصاد الصيني سجل في الربع الأول من العام الجاري قفزة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 18?3 في المئة والربع الثاني ارتفاعا بنسبة 7?9 في المئة.

