«الوطني»: 254.8 مليون دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 254.8 مليون دينار (844.8 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 51.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020 والتي سجل فيها البنك أرباحاً صافية بقيمة 168.7 مليون دينار (559.2 مليون دولار).

كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في 30 سبتمبر 2021 بواقع 94.1 مليون دينار (311.8 مليون دولار) بنمو بلغت نسبته 63.3% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر بواقع 7.0% على أساس سنوي، لتبلغ 32.5 مليار دينار (107.8 مليارات دولار). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19.0 مليار دينار (62.9 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 7.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 8.5% على أساس سنوي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: «تسارعت وتيرة نمو أرباحنا في التسعة أشهر الأولى من العام رغم استمرار التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية الأمر الذي يؤكد ما يتمتع به الوطني من مركز مالي صلب ونموذج أعمال مرن ونجاح استراتيجيته الاستباقية للتنوع والتحول الرقمي».

وأكمل الساير قائلاً: «نحرص على القيام بدور مستقبلي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني ومكافحة التغير المناخي على مستوى الكويت والمنطقة ويؤهلنا لذلك جهودنا الحثيثة المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ونجاحاتنا خلال الفترة الماضية في تطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «يؤكد النمو القوي لأرباحنا نجاح استراتيجيتنا الحصيفة في إدارة المخاطر والتي تأتي في إطار نهجنا المتحوط تاريخياً ما انعكس إيجاباً على صافي الأرباح نتيجة تحسن تكلفة المخاطر بالتزامن مع بدء التعافي والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية وهو ما اتفق مع رؤيتنا منذ بدء الأزمة».

وأضاف الصقر: «أكدنا من قبل أن الوطني سيكون بين أكبر المستفيدين من التعافي بفضل نموذج أعماله المرن وتفوقه الرقمي والتركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية وقد انعكس ذلك على تحسن صافي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 681.1 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.7 % على أساس سنوي».

