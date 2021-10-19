«بيتك» : 44.4 مليار دينار ودائع البنوك بنهاية أغسطس

مال وأعمال

ارتفع إجمالي الودائع في البنوك الكويتية بنهاية أغسطس 2020 بنسبة شهرية 1.1% بزيادة 492 مليون دينار عقب زيادة شهرية محدودة في يوليو، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% أي 130 مليون دينار، لتقترب أرصدة الودائع بالبنوك المحلية من 44.4 مليار دينار فيما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة 41.2 مليار دينار.

وذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي ، أمس، أن الودائع الحكومية ارتفعت على أساس شهري بنحو 5.2% أي أعلى نسبة خلال عامين وربع العام، مُقتربة من 7.3 مليارات دينار. في الوقت الذي ارتفع فيه الائتمان الممنوح 0.7% بحوالي 297 مليون دينار في أغسطس الماضي.

ومع انخفاض أسعار الفائدة وثبات معدل سعر الخصم قد تتجه السيولة نحو قطاعات اقتصادية يتوقع فيها تحقيق عوائد أكبر، ومنها التداولات العقارية التي فاقت مستويات ما قبل أزمة (كوفيد-19) مقتربة من 447 مليون دينار في أغسطس مرتفعة 9.7% على أساس شهري، في حين ارتفعت بأكثر من نصف قيمتها على أساس سنوي. فيما تقترب تداولات بورصة الكويت من 1.3 مليار دينار بزيادة شهرية ملحوظة وصلت 69.3% فيما تعد أعلى بنسبة 141% عن أغسطس 2020.

وتستمر الزيادة السنوية الملحوظة لودائع القطاع الخاص الادخارية والودائع تحت الطلب، في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية ، كما تعد الودائع الحكومية أدنى على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي ولكن بنسبة أقل في أغسطس، فقد انخفض حجم الودائع على أساس سنوي بنسبة 2.4% في أغسطس مقابل تراجع سنوي أقل نسبته 2.2% في يوليو، فيما سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 3.8% في أغسطس.

وبلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو 1.1 مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 2.3% (193 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 2.3% (887 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة في الشهور الأخيرة من 2020.

ومازالت حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع قريبة من مستواها مرتفعة بشكل طفيف إلى 83.6% في أغسطس مقابل 84.2% في يوليو، ودون تغير في أغسطس 2021 عن حصتها في أغسطس 2020، بينما مثلت حصة ودائع القطاع الحكومي 16.4% في أغسطس مقابل 15.8% من إجمالي الودائع في الشهر السابق له، مع ارتفاع الودائع الحكومية على أساس شهري بنسبة أكبر من تحسن ودائع القطاع الخاص، فيما تراجعتا على أساس سنوي بنسبة متقاربة.

ويمثل إجمالي الودائع 58.7% من موجودات البنوك في أغسطس أي أدنى قليلاً من حصة شكلت 59.4% في يوليو وبالتالي مازالت عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ عام 2009، ومقابل 62.6% في أغسطس 2020.

