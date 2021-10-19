«بيتك كابيتال» تضيف الأسواق الأميركية إلى خدمة «بيتك للتداول»

مال وأعمال

أضافت شركة بيتك كابيتال الأسواق الأميركية الى خدمة «بيتك للتداول» وذلك لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية أمام العملاء من خلال تداول آمن وسريع عبر توسيع نطاق الخدمة، وتقديم مجالات جديدة للاستثمار بالنظر الى حجم وتنوع مجالات عمل الشركات الاميركية، الأمر الذي يتيح للعملاء الفرصة للمساهمة بالكثير من القطاعات واقتناص الفرص.

وقال رئيس قطاع إدارة الأصول في «بيتك كابيتال» عبدالله عيسى العلي: ان اتاحة خدمة التداول الالكتروني في أسواق الأسهم الاميركية تنحصر في الأسهم والشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وتمثل إضافة الأسواق العالمية تطوراً نوعياً كبيراً بخدمات التداول متمثلة بخدمة «بيتك للتداول».

وأشار الى ان خدمة التداول بالأسواق الأميركية تأتي في أعقاب النجاح بتوفير خدمة التداول الالكتروني في بورصة الكويت ومعظم الأسواق الخليجية، معرباً عن ثقته بان الخدمة الجديدة ستسهم في تنويع فرص الاستثمار امام عملاء «بيتك للتداول» وامكانية التداول على اسهم شركات تعمل في مجالات متعددة، كما تغطي الخدمة جانباً من الاهتمام الواسع بالسوق الاميركي لدى المتداولين في السوق المحلي، مشيراً إلى أن عدد الشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بالسوق الأميركي كبير، ما يتيح للمتداولين فرصة الاستثمار في الكثير من القطاعات.

واضاف العلي أن الخدمة الجديدة ستُقدم للعملاء بمزايا عديدة من «بيتك للتداول» وأبرزها التداول في أسواق عدة من خلال شاشة واحدة، هذا وتتميز أنظمة «بيتك للتداول» بالسرعة وسهولة الاستخدام، كما يجري دعم العملاء بفريق متخصص من الوسطاء عبر مركز اتصال «بيتك للتداول 1842000».

وأشار العلي الى ان المميزات التي يتمتع بها المتداول عبر الخدمة عديدة، ومنها على سبيل المثال: سهولة التداول عبر تطبيق «بيتك للتداول»، وربط الحساب المصرفي بحساب التداول، التداول في أسواق عدة عبر شاشة واحدة، وتحويل فوري للعملات، بالإضافة الى عرض الكثير من قوائم مراقبة السوق في الشاشة الواحدة، حيث يمكن للعميل إنشاء قوائم المراقبة المفضلة وإدخال سريع للأوامر، وعرض تفاصيل المحفظة، واداء القطاعات والمؤشرات والكثير من المزايا الأخرى.

ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة من خلال زيارة ممثلي خدمة العملاء لدى المقر الرئيس لشركة بيتك كابيتال للاستثمار الكائن في «برج بيتك» الدور الـ 32، او زيارة ديوانية التداول في فرع «بيتك» بمنطقة كيفان، او موقع «بيتك للتداول» KFHtrade.com، وبعدها يتمكن العميل من فتح حساب بيتك للتداول. والجدير بالذكر أن خدمة «بيتك للتداول» متاحة لكل من الأفراد والمؤسسات والشركات.

