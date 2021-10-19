«الخليج» يطلق أول بطولة لرياضة البادل

مال وأعمال

أجرى بنك الخليج خلال يومي الجمعة والسبت بطولة لرياضة البادل، في ملاعب الواحة في منطقة بنيد القار، لمجموعة من الفرق النسائية والرجالية الشابة من محبي هذه الرياضة، التي اكتسبت شعبية عالمية في الفترة الأخيرة. وأطلق البنك هذه البطولة ضمن حرصه على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، بتنظيم فعاليات ترفيهية يشارك فيها الشباب والشابات على حد سواء.

واستمرت البطولة على مدى يومي الجمعة والسبت، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً. وشارك فيها 48 فريقًا، منها 16 فريقاً من السيدات، وقد كانت البطولة مفتوحة لكل من يرغب بالمشاركة من عملاء وغير عملاء بنك الخليج. وفي نهاية البطولة، قدم بنك الخليج جوائز نقدية للفائزين، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 1,000 دينار، بينما حصل الفائزون بالمركز الثاني على 500 دينار، وحصل الفائزون بالمركز الثالث على 300 دينار، إلى جانب الدروع المسلمة لكل اللاعبين.

وعن فئة الشباب، كان الفريق الفائز بالجائزة الأولى هو فريق عبدالرحمن العوضي وداوود هاشم، والجائزة الثانية كانت من نصيب حسن الغريب ومحمد القطان، وحصل على الجائزة الثالثة عبدالحميد الشطي وأحمد قاسم. أما فئة الشابات، ففاز فيها فريق مريم سيراج ودانة الفليج بالجائزة الأولى، ودانة خاجة وياسمين السلطان بالجائزة الثانية، ومريم السدحان وريم العجيل بالجائزة الثالثة.

