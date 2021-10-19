إياك والظلم

آراء

للظلم آيات قرآنية وأحاديث نبوية تنهى عنه وبجميع أشكاله، حتى ان الله تعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده، ومن أنواع الظلم ارساء مناقصات لشركات تجلب عمالة وتوزعها على الوزارات ليعمل عامل النظافة في هذه الوزارة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر بلا راتب هو ومن معه.

هذا ما حصل باحدى الوزارات فأضربوا عن العمل، مطالبين بأجورهم لتقوم الموظفات بدورهم في التنظيف ولكن صاحب الشركة لا يريد ان يرضخ لمطالبهم ولا يريد أن يصرف لهم رواتبهم مع أن رواتبهم لا تتجاوز مئة دينار، واذا أراد صاحب هذه المناقصة ألا يصرف رواتبهم فعلى الوزارة الغاء المناقصة ومطالبته بارجاع المبلغ الذي أخذه منهم لانه غير أمين وظالم. وعندما أخذ مصروف هؤلاء المساكين فهل فكر في يوم من الأيام في أن هذا المال صار عليه سحتاً وحراماً عليه وعلى عائلته؟! لماذا لا يخاف الظالم من دعوة المظلوم؟! هل لأنه انغمس في الظلم والاستخفاف بحقوق الناس؟!

الظلم لا يدوم وإلى زوال، ولكن العقاب سينال الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وعقاب الآخرة سيكون أشد.

ولو تراجع الظالم عن ظلمه في الدنيا -حيث الوقت ما زال بيده قبل فوات الأوان وقبل أن يعض على يديه ويقول أرجعوني أعمل صالحا- فهذا رحمة له. ولكن هيهات الرجوع، ولن ينفع لا ولد ولا زوجة ولا أخ ولا صديق إذا ما ندم وتاب. أنت وحدك من تحمل أوزارك وأمام القاضي بالحق الذي يأخذ حق كل من ظلمتهم في حياتك وأخذت رواتبهم.

ألم تسأل نفسك من أين يأكلون، وأين يسكنون؟ وماذا عن عوائلهم بدولهم؟! يجب على الوزارات أن تتعامل مع هؤلاء الذين ترسو عليهم المناقصات بجلب عمالة ليعملوا في الوزارات ويجب عليها أن تلزمهم بدفع رواتبهم في كل شهر وليس كل ستة أشهر أو سنة. ويجب ان توضع ملاحظة على هذه الشركات بألا تدخل أي مناقصة في المستقبل. خلصونا من الظلم لأن حال البلد من سيئ الى أسوأ بسبب دعاء المظلوم. انصروا المظاليم ليعم الأمان والأمن علينا، واتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب.

اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه وسوء.

