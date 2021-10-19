«الدفاع»: لا مبيت للعنصر النسائي أثناء التدريبات

وطن النهار

أكدت وزارة الدفاع أن تطوع العنصر النسائي في الخدمة العسكرية جاء وليد دراسات سابقة وفعِّلت بناء على دعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر وتوجيهاته.

ولفتت الوزارة في بيان تُلي في مستهل مؤتمر صحافي عقدته بهذا الشأن أمس «الاثنين» إلى صدور قرار وزاري رقم 657 لسنة 2021 وفقا لاحكام قانون رقم 32 لسنة 1967 وتعديلاته الذي يجيز تطوع العنصر النسائي والالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لرتبة ضباط اختصاص وضباط صف وأفراد.

وأوضحت أنه جرى قبول تطوع العنصر النسائي في التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتخصصات الفنية وفقا لاحتياجات الجيش، مبينة ان شروط تطوع العنصر النسائي مطابقة لشروط تطوع العسكريين، مؤكدة انه لا مبيت للعنصر النسائي اثناء التدريبات.

وعن مراحل وموعد التسجيل أفادت الوزارة بأنه سيُعلن عن فتح تطوع العنصر النسائي في نهاية العام الحالي ومن ثم التسجيل (أونلاين) وإرسال رسالة نصية أو إيميل للمعني لتقديم المستندات وأخيرا تحدث اجراءات القبول والفحص الأمني والطبي والمقابلة الشخصية، مبينة أن من المتوقع القبول ودخول الدورات في بداية العام المقبل.

وأشارت إلى أن مدة التدريب والمقررات والمناهج الدراسية وآلية الحضور في الدورة تُحدد وفقا للتخصصات المعلن عنها مع تأكيد أنها متشابهة مع الدورات المقررة للعسكريين واستبعاد ما لا يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعنصر النسائي.

مدربات نساء

وشددت الوزارة على أنه ستكون هناك معلمات من العنصر النسائي يقمن بتدريب المتطوعات وتعليمهن للمواد التي تستوجب ان يكون المعلم والمدرب من العنصر النسائي مع مراعاة الجانب الشرعي والعادات والتقاليد.

وقالت الوزارة: ان الهدف الأول هو تعيين العنصر النسائي العامل حاليا في وزارة الدفاع بحيث يجري تطوعهن للعمل بالجيش بينما الهدف الثاني هو اعلان التطوع لكل الكويتيات وفقا لشروط محددة للتطوع والعمل في الجيش الكويتي في التخصصات المذكورة.

وذكرت ان العنصر النسائي يستحق رواتب في الجيش الكويتي مشابهة ومتطابقة مع رواتب وبدلات وعلاوات العسكريين، لافتة إلى أنه يجري العمل على تحديد التخصصات والاعداد المطلوبة وفقا لاحتياجات الجيش.

دور مشهود

من جانبه، أشاد معاون رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن الدكتور خالد الكندري بدور المرأة الكويتية في دعم الدولة بحالتي السلم والحرب والأزمات الطارئة، مستذكرا دورها الكبير أثناء الغزو الغاشم والتي سطرت من خلاله ملاحم بطولية وكانت جزءا من المقاومة المسلحة وشاركت بالعمليات القتالية وقدمت تضحيات، ومنهن شهيدات وأسيرات والمشاركة بالمظاهرات السلمية المناهضة للعدوان على الكويت.

وأضاف الكندري أن المرأة الكويتية ساهمت أيضا في إدارة أزمة «كورونا» إلى جانب الرجل، معربا عن ترحيبه بها إلى جانب دور أشقائها العسكريين في الجيش الكويتي كعنصر فعال بكل المجالات التخصصية والادارية.

وذكر انه جرت الاستعانة بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تعيين العنصر النسائي بالقوات المسلحة، مشيرا إلى اصدار المملكة العربية السعودية قرار تعيين وتطوع العنصر النسائي في الجيش السعودي حيث تمت الاستفادة مما وصلوا إليه في التجربة من خلال القيام بدراسة متكاملة من النواحي الفنية والادارية والقانونية في سبيل توفير احتياجات الجيش الكويتي من العنصر النسائي نظرا إلى الحاجة الماسة لسد الاحتياجات من التخصصات الفنية.

واستعرض الكندري بعض التخصصات التي تتطلب وجود عنصر نسائي كالخدمات الطبية والطبية المساندة وفي الحرس الأميري ومفتشات للقصور الأميرية وحماية شخصيات للوفود النسائية الزائرة والتخصصات الفنية الهندسية والتقنية والإلكترونية للمنشآت العسكرية وسلاح الإشارة والدفاع الجوي والقوة الجوية والتخصصات الإدارية للهيئات المتخصصة. من جهته، لفت رئيس فرع الشؤون القانونية العقيد الركن حقوقي د. محمد العنزي إلى صدور القرار رقم 657 لسنة 2021 بناء على نصوص وأحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش وتعديلاته بجواز القبول والتعيين في الجيش الكويتي لكل الكويتيين الذكور والإناث وفقا للشروط.

حق دستوري

واشار العنزي إلى أن الدستور الكويتي نص في المادة 41 على ان «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه»، كما نص في المادة 157 على «السلام هدف الدولة وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير». وبين انه تسري على المواطنات الكويتيات اللواتي يجري تعيينهن في الجيش مجموعة من الحقوق والواجبات الوظيفية منها مثلا الحقوق الوظيفية في الراتب والعلاوات والبدلات والحق في الاوسمة والانواط العسكرية والحق في مدد الخدمة المطلوبة للتقاعد والحق في الترقية والحق في التعويض عن الاصابة بالعمل والتعويض عن الحرائق وفقا للضوابط المنصوص عليها.

وأشار إلى أنه يطبق على المعينين من العنصر النسائي في الجيش كل العقوبات المقررة على العسكريين باستثناء العقوبات التي تتنافى مع طبيعتهن مثل السجن العسكري أو الحجز. من ناحيته، قال مدير مديرية التعبئة العقيد الركن طارق الصبر انه جرى تحقيق ثلاث مراحل. الأولى تسجيل الشباب الكويتيين بشرف الخدمة العسكرية في الوحدات المقاتلة والمرحلة الثانية تسجيل الكويتيين وأبناء الكويتيات كجنود مهنيين وفق المهن المطلوبة لسد النقص في وحدات الجيش من الذين لديهم حرف مهنية. وذكر ان المرحلة الثالثة هي تسجيل العنصر النسائي في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. وزاد أن هناك مرحلة رابعة وهي تسجيل أبناء حملة إحصاء 1965 وما قبل وأبناء العسكريين والجنود المهنيين الذين لديهم حرف مهنية وسيُعلن عنها لاحقا.

وأضاف الصبر أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة الخاصة بالعنصر النسائي ليُفتح باب التسجيل للتطوع بشرف الخدمة العسكرية في ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن التسجيل سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع بحيث يتضمن الشروط والمستندات المطلوبة.

200 عنصر.. الدفعة الأولى من النساء

قال مدير مديرية التعبئة العامة العقيد ركن طارق الصبر سيتم ادخال 200 عنصر نسائي في الجيش الكويتي، 150 في الحرس الاميري ودورتهن تستغرق 3 أشهر اما الخدمات الطبية سوف يتم قبول 50 عنصرا نسائيا ومدة دورتهن شهر فقط.

وأوضح ان عملية التسجيل سوف تكون عبر موقع وزارة الدفاع، ويتم تعبئة الطلبات كاملة ويتم التحقق منها عبر اللجان الامنية والطبية للتدقيق ومن ثم المقابلة الشخصية لاجتياز الشروط النهائية، اما فيما يخص سلم الرواتب والامتيازات ستكون وفق الرتبة والتخصص أسوة بزملائها العسكريين.