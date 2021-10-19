«الأوقاف» افتتحت التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده

وطن النهار

افتتحت الأمانة العامة للأوقاف التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ24 تحت شعار «اطمئن» برعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وتستمر اسبوعين.

وقال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري في كلمة خلال حفل الافتتاح القاها نيابة عنه الامين العام للامانة العامة للأوقاف بالإنابة منصور الصقعبي إن شعار المسابقة «اطمئن» استوحته الأمانة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع جراء جائحة «كورونا» ومن دلالات قرآنية.

وذكر الكندري أن «الأمانة العامة للأوقاف منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا تقوم على رعاية الكتاب الكريم وحَفَظة كتابه الأبرار ومَنَّ علينا بالرعاية السامية للمسابقة على مدار تاريخ المسابقة».

ولفت الى أن عدد المشاركين والمشاركات في التصفيات النهائية لهذا العام بلغ 1939 الذكور منهم 860 والإناث 1079 تأهلوا من خلال 42 جهة رسمية وأهلية تسعى لخدمة كتاب الله تعالى ونشر حفظه وتجويده ورعاية حَفَظته.

وأوضح انهم جميعا يتسابقون في مختلف فئات المسابقة التي تشمل المسابقة العامة ومسابقة النشء والشباب ومسابقة المجد وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمؤسسات الإصلاحية ونزلاء دور الرعاية اضافة إلى مسابقة القراءات.

وثمّن الكندري دور الواقفين الاوائل الذين «قدموا أوقافهم يبتغون بها مرضاة الله سبحانه ومنها أوقافهم على كتاب الله العظيم ولذا فإننا نزف لهم بشرى ما قدمت أيديهم وما مَنَّ الله عليهم من ثمرات وقفهم التي ننهل من ريعها للصرف على خدمة كتاب الله وحفظة كتابه الكريم».

وتوجه بالشكر الجزيل «لمقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لرعايته هذه المسابقة وحرص سموه على تنشئة أبناء الكويت على تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة والبعيدة عن الغلو والتطرف».

