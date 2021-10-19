«الجامعة الأميركية» حازت اعترافاً دولياً

وطن النهار

منحت الجمعية الشرفية بيتا جاما سيجما الجامعة الأميركية في الكويت اعترافاً دولياً بصفتها فرعاً للجمعية الأم. يأتي هذا الاعتراف بعد تقييم كل فرع نشط وتصنيفه وفقًا لإنجازاته ومساهماته في مجال تعليم إدارة الأعمال.

قالت كريستينا ألريتش، المديرة التنفيذية لبيتا جاما سيجما: «التأهل للحصول على هذا الاعتراف يعتبر مؤشراً على أن التميز الأكاديمي في الجامعة الأميركية يحظى بتقدير كبير والجهد الذي يبذله أعضاء الفرع لتعزيز مكانة بيتا جاما سيجما في الحرم الجامعي».

وعلقت الدكتورة فاطمة شبلي، الأستاذة المساعدة في المحاسبة في الجامعة الأميركية في الكويت ومستشارة الجمعية على أهمية هذا الإنجاز قائلة: «إنه لشرف وإنجاز كبير التأهل لهذا الاعتراف في عامنا الأول كفرع BGS، وفي مثل هذه الظروف غير العادية نظرًا لوباء Covid-19. أود أن أشكر رئيس الفرع طالب الجامعة الأميركية في الكويت، أنس حسن وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تنظيم أنشطة الفرع هذا العام وكذلك بقية الأعضاء على مشاركتهم النشطة.

كما أعرب عن تقديري لمكتب الحياة الطلابية في قسم شؤون الطلبة لمساعدتهم المستمرة في تنظيم الأنشطة.

وأخيرًا، خالص امتناني لعميد كلية الأعمال والاقتصاد، الدكتور رالف باليام لتوجيهه ودعمه».

بيتا جاما سيجما هي جمعية شرفية دولية لإدارة الأعمال للمؤسسات المعتمدة من AACSB. طلبة إدارة الأعمال وما قبل إدارة الأعمال في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الدراسة المصنفين بين أعلى 10 في المئة من فئتهم سيكونون مؤهلين للانضمام إلى الجمعية الشرفية.

