ورثة «ضحية المنهول»: القضاء ملاذنا نطالب بـ «المحاسبة».. و«التعويض»

وطن النهار

لجأ ورثة المقتول بغطاء المنهول الذي راح ضحية إهمال وضع المنهول في صورة خطأ، الى القضاء لرد الاعتبار والتعويض عن فلذة كبدهم.

وقال دفاع الورثة المحامية حوراء الحبيب انه لا شيء سيعوض موكليّ، لأن أموال الدنيا كلها لا تستطيع ان تعيد ابن الأسرة الذي كان ينتظر تحقيق حلمه وكان في بداية حياة الطموحات. واضافت الحبيب «لكن اليوم من الضروري ان نلجأ إلى المحكمة لكشف الفساد الذي وقع، وحتى لا تكون هناك ضحية أخرى في الأيام القادمة». وتساءلت الحبيب «اذا كنا في دولة غنية ولدينا ثروات وفي الوقت نفسه هناك اخطاء وفساد تسببت بقتل الأرواح، فكيف يحدث ذلك وأين الخلل؟!

واضافت الحبيب من الطبيعي في قضية كهذه أن تكون محل اهتمام الحكومة ويتم ايقاف قياديين عن العمل كما حصل، لكن هذا كله لن يكفي، فنحن نتساءل اليوم عن الوزارة التي تقدر ميزانيتها بـ 6 مليارات، كيف لا تستطيع ان تتقن عملها ويتسبب الإهمال فيها بقتل الأرواح؟

