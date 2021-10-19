إنقاذ أشخاص حاصرتهم النيران.. في منزل بـ «صباح السالم»

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء من انقاذ اشخاص باستخدام آلية السلم بعدما حاصرهم حريق اندلع في الطابق الاول، في منطقة صباح السالم، من دون وقوع اصابات تذكر، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. وأعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام في قوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء من إنقاذ سكان منزل في منطقة صباح السالم باستخدام آلية السلم بعد اندلاع حريق بالطابق الأول، وأوضحت الادارة أن فرق إطفاء القرين ومشرف هرعت للتعامل مع الحريق الذي اندلع في الطابق الأول وكان بعض السكان محتجزين بالطابق الثاني، وقد باشرت الفرق عند وصولها إلى الموقع في عملية الانقاذ ومكافحة الحريق وتمكنت من إخماده من دون وقوع اي إصابات، وفتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

