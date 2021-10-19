loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

إنقاذ أشخاص حاصرتهم النيران.. في منزل بـ «صباح السالم»

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

تمكن رجال قوة الاطفاء من انقاذ اشخاص باستخدام آلية السلم بعدما حاصرهم حريق اندلع في الطابق الاول، في منطقة صباح السالم، من دون وقوع اصابات تذكر، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. وأعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام في قوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء من إنقاذ سكان منزل في منطقة صباح السالم باستخدام آلية السلم بعد اندلاع حريق بالطابق الأول، وأوضحت الادارة أن فرق إطفاء القرين ومشرف هرعت للتعامل مع الحريق الذي اندلع في الطابق الأول وكان بعض السكان محتجزين بالطابق الثاني، وقد باشرت الفرق عند وصولها إلى الموقع في عملية الانقاذ ومكافحة الحريق وتمكنت من إخماده من دون وقوع اي إصابات، وفتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة