«الصحة»: 99.27 % التعافي من «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 412332 وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 2457.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم أيضا تسجيل 39 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409308 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99?27 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 6 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 567 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) الى 16.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 21020 ليصبح مجموع الفحوصات 4582700 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0?17 في المئة.

