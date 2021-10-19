جمعية الروضة أطلقت المفاهيم الإدارية الحديثة

وطن النهار

أطلقت جمعية الروضة وحولي التعاونية، اولى فعاليات ودورات قسم التدريب والتطوير لإعداد الموظفين وتأهيلهم والسعي لرؤية وتطبيق الخطة الاستراتيجية والمهارات القيادية، بإشراف رئيس قسم التدريب والتطوير بدر الياقوت استهدفت الفعالية تحفيز نخبة من الموظفين المشاركين بالمهارات اللازمة للنجاح في ادارة فريق العمل وتعريفهم على الادوات وتأصيل معرفة المشاركين بالدورة وبالمفاهيم الادارية الحديثة وتنمية الفكر والابداع وخلق روح المبادرة للموظف وادارة الوقت وبناء فرق عمل فعالة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الادارة خالد السداني إن انطلاق اول دورة تدريبية استهدف تحقيق اهداف الجمعية ورؤيتها ويعرض لجانب مهم من الخطة الاستراتيجية 2024 وهو تأهيل واكساب القيادات الاشراف والكفاءة في تسيير العمل وتأهيل فئة الادارة الوسطى والوظائف الاشرافية ليصبحوا قادة فاعلين ومتميزين يستطيعون النهوض بالعمل وتطويره.

