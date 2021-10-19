«الكهرباء»: السماح بتقسيط مبالغ الاستهلاك المستحقة على السكن الخاص

وطن النهار

اكد الوكيل المساعد لخدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الرشيدي السماح للمستهلك الذي يرغب في الانضمام إلى برنامج «حافز للترشيد» بتقسيط مبالغ الاستهلاك المستحقة على الوحدة السكنية بموجب اقرار دين بالصيغة التنفيذية. واضاف الرشيدي انه انطلاقا من حرص الوزارة على تشجيع العملاء على التسديد جرى تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري (362 لسنة 2020) بشأن منح حوافز للمستهلكين المساهمين بترشيد استهلاك الكهرباء والماء في السكن الخاص ، مضيفا ان هذا التعديل يسمح بتقسيط المبالغ المستحقة بشرط مضي أكثر من عام على تركيب عداد الكهرباء أو الماء وعدم مخالفات أو ضبطية قضائية على الوحدة السكنية مع سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة عليها.

