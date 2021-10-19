سمو الأمير وسمو ولي العهد استقبلا الغانم والخالد ووزراء

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدار يمامة ظهر امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو ولي العهد بدار يمامة ظهر امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.