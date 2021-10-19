«الإطفاء» و«الداخلية» بحثتا تنسيق العمل وتعزيز التعاون المشترك

وطن النهار

استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد مدير عمليات القيادة التنسيقية في وزارة الداخلية اللواء الركن الدكتور محمد رافع الديحاني ومساعد مدير القيادة التنسيقية اللواء وائل الرومي والوفد المرافق لهما وذلك لبحث أوجه التعاون بين قوة الإطفاء العام والقيادة التنسيقية في العمل الأمني وتعزيز التعاون سعيا لإحداث التفاعل والتكامل الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة.

وبمناسبة الزيارة قدم نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر عرضا مرئيا لأبرز الخطط والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تدعم عملية اتخاذ القرارات أثناء ادارة الأزمات والكوارث والخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام لتوفير الحماية المجتمعية للمواطنين والمقيمين. وفي ختام الزيارة قدم مدير عمليات القيادة التنسيقية درعاً تذكارية الى رئيس قوة الإطفاء العام.

