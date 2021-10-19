«الهلال الأحمر» شاركت العالم تجربتها الإنسانية

وطن النهار

تشارك جمعية الهلال الأحمر الكويتي دول العالم عبر بوابة (اكسبو دبي 2020) تجربتها الإنسانية والإغاثية الخارجية في خدمة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من خلال برامجها المتعددة التي تهدف إلى الوصول لعالم تحكمه المبادئ والقيم فضلا عن إرسائها ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وتحرص الجمعية على إبراز صورة الكويت المشرفة من خلال تقديمها المساعدات والمشاريع التنموية في جميع دول العالم ايمانا منها بمسؤوليتها الإنسانية وبحكم قيادتها الرشيدة ومتطوعيها الشباب الذين تشربوا مبادئ العمل الإنساني وعقدوا العزم على الوقوف مع الإنسان في كل مكان.

وحظيت أعمال الجمعية عبر أنشطتها المحلية والدولية بإشادة وثناء وتقدير من قبل زوار معرض (اكسبو 2020) خاصة في ظل تضافر جهودها في محاربة الفقر والجوع ومؤازرة الضعفاء والمحرومين والمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية والحروب. وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون لـ«كونا» ان «مشاركتنا في هذا الحدث العالمي تعد فرصة فريدة للتواصل مع شعوب دول العالم والتضافر في مساعدة المحتاجين وصولا لرفع المعاناة عنهم ليعيشوا حياتهم بكرامة بالتساوي مع كل البشر». وأضاف العون أن الكويت مركز للعمل الإنساني وبهذا النهج تستمر الجمعية في عطائها حاضرا ومستقبلا لتلبية حماية حقوق البشر وعملياتها الإغاثية الخارجية وحماية الحياة والصحة دون تمييز عبر متطوعيها الشباب. وأشار إلى ان المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل الجمعية سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي تأتي عبر تقديم المأكل والمسكن والدعم النفسي للمحتاجين جراء وقوع أي كارثة بالإضافة إلى تقديم المشاريع التنموية لشعوبها.

