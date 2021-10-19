.. «غدا الشر»

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على قرارات كبرى بشأن عودة الحياة الطبيعية بعد استقرار الوضع الصحي في البلاد إثر جائحة كورونا.

وشملت القرارات السماح بعقد الندوات وإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات الصحية.

وتضمنت القرارات عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة والسماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة.

ووافق المجلس على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.



وكان المجلس استمع إلى شرح من المسؤولين في الصحة حول آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة حتى تاريخه والتي تشهد انخفاضاً. ودعا المجلس كافة المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها وضمان استمرار العودة الآمنة المستقرة للحياة الطبيعية .