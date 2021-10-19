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لجنة للعفو الأميري برئاسة الدعيج

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

شكَّل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لجنة للعفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج وعضوية كل من د. مناير العجران من الديوان الاميري ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام ونائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل ومن وزارة الداخلية اللواء طلال معرفي والعميد ناصر اليحيى والعميد حقوقي حمود الحميدي والعقيد خالد الديحاني.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2022 عن المحكوم عليهم وذلك استهداء بمرئيات الجهات المعنية وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقا لقواعد العدالة. ونص القرار على أن يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من صدوره، على أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها فور الانتهاء منه، وتتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية متابعة الإجراءات المتعلقة بأحكامه.


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