الدستور يحكم «البشاير»

الأولى

بينما كان الشارع يترقب أي مستجدات حول نتائج الحوار الوطني، أكدت مصادر لـالنهار أن التأخير بالإعلان عما تم التوصل اليه من نتائج بسبب طلب مراجعتها دستوريا وقانونيا، أكدت المصادر أن الأمور مبشرة وأن حجم التفاؤل بانطلاق مرحلة جديدة من تعاون السلطتين يزيد يوما بعد يوم خاصة بعد حسم قضية العفو والتفاهم على جملة من القضايا الخلافية بين السلطتين بالإضافة الى التنسيق المشترك على اقرار عدد من التشريعات والتركيز على حل عدد من المشكلات المصيرية وخاصة المتعلقة بمصلحة المواطن.

وكانت 4 قوى سياسية أعربت في بيان مشترك، عن املها في ان تكون نتائج الحوار الوطني على قدر الدعوة الأميرية الحكيمة، مشيرة الى ان قضية العفو الكريم والمصالحة الوطنية تمثل حلاً ناجعاً للعديد من المنعطفات.



وذكرت في بيان لها انه في ظل الدعوة السامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد انطلقت جولات الحوار الوطني وسط آمال شعبية بحدوث انفراجات في المشهد السياسي الوطني، لذا كلنا امل بأن تكون نتائج الحوار على قدر الدعوة الأميرية الحكيمة التي استشعرت ضرورة المضي قدما نحو النهوض بالوطن وقضاياه.

وأضافت القوى في البيان، الموقع باسم التحالف الاسلامي الوطني، والحركة الدستورية الاسلامية حدس والمنبر الديموقراطي، وحركة العمل الشعبي حشد، ان المأمول من نتائج الحوار الوطني هو التوافق على مشتركات القضايا وحل الاختلافات عبر ادوات دستورية وبآليات ديموقراطية، ومن اهم هذه القضايا المصالحة الوطنية والعمل على تحقيق الاصلاحات التي ينتظرها المواطنون.



وأشارت الى ان قضية العفو الكريم والمصالحة الوطنية ليست جديدة في تاريخ الكويت السياسي، فقد كانت حلاً ناجعاً للعديد من المنعطفات، انتهت باستعادة الحياة السياسية لعافيتها، ولذا لابد ان يكون التوافق على ما يحقق الصالح العام لبلدنا.

وختمت القوى بيانها بالقول: وختاماً ندعو الله ان يبارك هذه الدعوة الكريمة من صاحب السمو، لتثمر الاستقرار والرخاء للوطن العزيز وأبنائه .