«الدفاع»: لا مبيت ولا سجن ولا حجز لـ«المرأة العسكرية»

الأولى

أكدت وزارة الدفاع ان تطوع العنصر النسائي في الخدمة العسكرية جاء وليد دراسات سابقة تم تفعيلها بناء على دعم وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع الشيخ حمد الجابر.

ولفتت الوزارة في مؤتمر صحافي عقدته بهذا الشأن امس الى ان القانون يجيز تطوع العنصر النسائي والالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لرتبة ضباط اختصاص وضباط صف وأفراد.

وأوضحت انه تم قبول تطوع العنصر النسائي في التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتخصصات الفنية وفقا لاحتياجات الجيش، مبينة ان شروط تطوع العنصر النسائي مطابقة لشروط تطوع العسكريين مؤكدة انه لا مبيت للعنصر النسائي خلال الدورة.

وشددت الوزارة على انه ستكون هناك معلمات من العنصر النسائي يقمن بتدريب وتعليم المتطوعات للمواد التي تستوجب ان يكون المعلم والمدرب من العنصر النسائي مع مراعاة الجانب الشرعي والعادات والتقاليد.

وقالت سوف يتم ادخال 200 عنصر نسائي في الجيش، 150 في الحرس الاميري ودورتهن تستغرق 3 أشهر، اما الخدمات الطبية فسوف يتم قبول 50 عنصرا نسائيا ومدة دورتهن شهر فقط. وذكرت ان العنصر النسائي يستحق رواتب في الجيش مشابهة ومتطابقة مع رواتب وبدلات وعلاوات العسكريين لافتة الى انه يجري العمل على تحديد التخصصات والاعداد المطلوبة وفقا لاحتياجات الجيش.

من جهته بين رئيس فرع الشؤون القانونية العقيد ركن حقوقي دكتور محمد العنزي انه تسري على المواطنات اللواتي يتم تعيينهن في الجيش مجموعة من الحقوق والواجبات الوظيفية منها الحقوق الوظيفية في الراتب والعلاوات والبدلات والحق في الاوسمة والانواط العسكرية والحق في مدد الخدمة المطلوبة للتقاعد والحق في الترقية وفي التعويض عن الاصابة بالعمل والتعويض عن الحرائق وفقا للضوابط المنصوص عليها.

وأشار الى انه يطبق على المعينين من العنصر النسائي في الجيش كل العقوبات المقررة على العسكريين باستثناء العقوبات التي تتنافى مع طبيعتهن مثل السجن العسكري او الحجز. من ناحيته قال مدير مديرية التعبئة العقيد الركن طارق الصبر انه سيتم فتح باب التسجيل للتطوع بشرف الخدمة العسكرية للنساء في شهر ديسمبر المقبل لافتا الى انه سيكون التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الدفاع.