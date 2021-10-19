تقسيط مبالغ استهلاك الكهرباء للمنضمين لـ«حافز»

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قررت وزارة الكهرباء والماء السماح للمستهلك الذي يرغب في الانضمام لبرنامج (حافز للترشيد) بتقسيط مبالغ الاستهلاك المستحقة على الوحدة السكنية بموجب إقرار دين بالصيغة التنفيذية.

وقال الوكيل المساعد لخدمات العملاء بوزارة الكهرباء أحمد الرشيدي انه انطلاقا من حرص الوزارة على تشجيع العملاء على التسديد تم تقديم حوافز للمستهلكين المساهمين بترشيد استهلاك الكهرباء والماء في السكن الخاص.



واضاف سيسمح بتقسيط المبالغ المستحقة بشرط مضي أكثر من عام على تركيب عداد الكهرباء أو الماء مع عدم وجود مخالفات أو ضبطية قضائية على الوحدة السكنية مع سداد كافة المستحقات المالية.

وكانت الوزارة أطلقت في أغسطس الماضي برنامج (حافز) الذي يتضمن حوافز وخصومات للمستهلكين بنسبة تصل الى 40 %على فاتورة الكهرباء الشهرية.