46.8 مليار دولار حيازة الكويت من السندات الأميركية

مال وأعمال

ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال أغسطس 2021 بنسبة 0.86% على أساس سنوي؛ وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية.

وبلغت حيازة الكويت من السندات في أغسطس الماضي 46.8 مليار دولار، مقابل مستواها في الشهر المناظر من 2020 البالغ 46.4 مليار دولار، وهو مستواها نفسه في يوليو 2021.

وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، وزعت حيازة الكويت بين 34.99 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و11.83 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وواصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول في حيازة السندات الأميركية بواقع 124.1 مليار دولار، وتبعتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 58.7 مليار دولار، ثم الكويت.

وعلى المستوى العالمي، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أميركية بقيمة 1.319 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.047 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ569 مليار دولار.

وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في أغسطس الماضي بنسبة 6.69% إلى 7.556 تريليونات دولار، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 7.082 تريليونات دولار، مع نمو شهري 0.17%.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف وفق أجل السند.

