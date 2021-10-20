بريطانيا تستهدف استثمارات «خضراء» بـ 13 مليار دولار

مال وأعمال

يُعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة عالمية للاستثمار، عن استثمارات أجنبية تناهز قيمتها الإجمالية 9.7 مليارات جنيه إسترليني لدعم «النمو الأخضر» في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع لشركة «إيبيردرولا» الإسبانية لبناء مزرعة رياح بحرية ضخمة، (الجنيه الإسترليني يعادل 1.38 دولار). قالت الحكومة البريطانية في بيان، إنَّ جونسون سيُعلن، عن 18 اتفاقية من شأنها أن توفِّر ما لا يقلّ عن 30 ألف وظيفة في بريطانيا، وهي «تدعم النمو في قطاعات رئيسة مثل الطاقة المنتجة من الرياح والهيدروجين، والإسكان المستدام، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه»، وفقاً لوكالة فرنس برس. وذكرت صحيفة «تليغراف»، أنَّ الحكومة البريطانية ستعلن عن خطط لتمويل محطة جديدة للطاقة النووية قبل انتخابات 2024 كجزء من استراتيجيتها للقضاء تماماً على الانبعاثات الكربونية، في حين قال متحدِّث باسم الحكومة لوكالة رويترز: «نسعى للموافقة على مشروع نووي واحد آخر».

