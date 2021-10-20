«زين» احتفت بإطلاق «iPhone 13» في أكبر فعالية افتراضية

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احتفت «زين» (المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت) بإطلاق أجهزة iPhone 13 الجديدة كُلياً في أكبر فعالية افتراضية من نوعها، إذ احتفت بهذا الحدث المُميز على الهواء مُباشرةً مع عملائها عبر منصّات مجموعة مارينا الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وسط تفاعلات الآلاف من المشاركين والمُتابعين.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الحفل الافتراضي الذي قدّمته مجموعة من نجوم «مارينا» في بث حي قد شهد إطلاقها الباقات الجديدة لأحدث جيل من هواتف Apple الذكية، وذلك مع مجموعة متنوعة من أفضل العروض التنافسية لقاعدة عُملائها على شبكتها للجيل الخامس 5G الأكبر والأقوى في الكويت.

واستضافت زين الفعالية في مبناها الرئيس بالشويخ بحضور الإدارة التنفيذية في الشركة ونجوم «مارينا» مهنّد عبدالرحمن (مايك مبلتع) وفهد كميل وروان المرزوق وحمود عادل، وقد بُثَّت عبر مجموعة من كبرى المنصّات الإعلامية، وهي إذاعة مارينا FM 90.4 ومارينا TV ومنصّة OSN وYouTube وTwitter وInstagram وTikTok وتطبيق Marina FM، وجرت أيضاً استضافة المصور الكويتي عبدالعزيز السريع الذي اختارته Apple سفيراً للكاميرات الجديدة في iPhone 13، والذي استعرض خلال الحفل أهم المميزات والخصائص التي تقدمها أحدث الهواتف الجديدة.

وأضافت الشركة أنها احتفت بهذه المناسبة مع عملائها من خلال تقديم الكثير من الجوائز القيّمة لعملائها ومتابعيها خلال الحفل، ضمنها أجهزة iPhone 13 الجديدة كجوائز كبرى، وقد تصدّر وسم #13_ترى_زين الخاص بالفعالية المركز الأول على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التفاعل الكبير الذي حصده من قبل المتابعين.

وأطلقت زين باقات iPhone 13 الجديدة للهواتف الذكية، والتي تحتوي على مزايا أكثر وتُقدّم قيمة أكبر، حيث تشتمل على تشكيلة من أحدث الهواتف الذكية، وإنترنت الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى مزايا حصرية عديدة أخرى.

وتحرص الشركة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لعملائها باستمرار، بالإضافة إلى طرح الحلول الأحدث والأكثر تطوراً للمُحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائماً بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة يتناسب مع احتياجات ورغبات عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.

وحصدت زين العام الماضي جائزة «أسرع إنترنت منزلي في الكويت» عن الربعين الأول والثاني من عام 2020 من Ookla Speedtest، وهي الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات اختبار وتحليل سُرعات شبكات الإنترنت حول العالم، والتي تُعتبر بشكل واسع المرجع المُعتمد الأول والأكثر شفافية لكل ما يتعلّق بتطبيقات اختبار وتحليل سُرعات شبكات الإنترنت حول العالم.

ويأتي إطلاق زين هذه الأجهزة الجديدة تعزيزاً للمكانة الرائدة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، واستمراراً لجهودها في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، وذلك مُنذ تفرّدها في يونيو 2019 بإطلاقها التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G كأول شركة تطرح هذه التقنية المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتي، وبتغطية شاملة لشتى مناطق البلاد. ونجحت زين في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، ما شكّل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة وأسواق المنطقة.

