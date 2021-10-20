«الأهلي المتحد» في خدمة عملائه.. خلال عطلة المولد النبوي

مال وأعمال

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1443، يتقدم البنك الأهلي المتحد إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ومن الكويت، حكومة وشعباً والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات، داعياً الله -عز وجل- أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، أعلن البنك في بيان صحافي أنه سيغلق جميع فروعه يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة «حياكم» التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

