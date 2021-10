عملاء «بيتك» أنجزوا أكثر من 113 مليون عملية مصرفية رقمية

مال وأعمال

تجاوز عدد العمليات المصرفية الالكترونية التي نفذها عملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، 113 مليون عملية مصرفية خلال فترة الـ 9 شهور من يناير الى سبتمبر من العام الجاري 2021، وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشملت العمليات المصرفية الالكترونية: فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد وطلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الالكتروني من خلال تطبيق هويتي، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الألي من خلال QR Code و ايداع الشيكات والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء ودائع، واضافة مستفيدين، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، واجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وانشاء خطط للتوفير ،والسحب النقدي عبر البطاقة المدنية او رقم الموبايل او QR Code، وطلب بطاقات الدفع المسبق، بالاضافة الى العديد من الخدمات للبطاقات المصرفية المختلفة، و متابعة الالتزامات التمويلية وعدد الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع، و خدمة KFH Pay وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الالكترونية.

وأشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة بالتكليف في «بيتك»، خالد يوسف الشملان، الى ان النمو في حجم استخدام عملاء «بيتك» لخدمات وحلول «بيتك» الرقمية عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، يؤكد كفاءة الخدمات والريادة في توفير الحلول المصرفية عبر الموبايل والقنوات البديلة لتمكين العملاء من انجاز معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان داخل وخارج الكويت.

وذكر أن «بيتك» يمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي التي قطع فيها أشواطا كبيرة عززت مكانته في صناعة الخدمات المالية الاسلامية على المستوى العالمي، مؤكدا أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، لا سيما عملاء الشباب من جيل الألفية الذي وُلد خلال فترة نمو رقمي سريع الخطى، والمعروف بأنه بارع بشكل خاص في استخدام منصات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. واستعرض الشملان باقة من الخدمات التي يقدمها «بيتك» ومنها: خدمة طلب التمويل الشخصي وفتح حساب لعملاء جدد دون الحاجة لزيارة الفرع و اعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung.

ولفت الى جهود «بيتك» في تعزيز الشراكة التكنولوجية مع شركات الـFintech بهدف تقديم خدمات رقمية نوعية لعملائه.

فروع KFH Go

وأكد الشملان أهمية البرمجيات التفاعلية، ومنصات الخدمة الذاتية مثل: أجهزة الـXTM، وفروع KFH Go الذكية، مبينا ان فروع KFH Go البالغ عددها 10 فروع والمنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، تتيح للعملاء اجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.

وقال ان «بيتك» يحرص على مواصلة الاستثمار بقوة في التكنولوجيا، والانفراد بطرح حلول مالية مبتكرة، مؤكدا اهمية المضي قدما في جهود أتمتة العمليات عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع شركات الـFintech، للبقاء في صدارة المنافسين وتحقيق تطلعات جميع شرائح العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية.