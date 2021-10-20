«وربة» يواصل الخدمات المصرفية لعملائه في إجازة المولد النبوي

مال وأعمال

تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1443 يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال الإجازة الرسمية عبر أجهزة EBM في أفرع الأفنيوز والشهداء وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء. إضافةً إلى استمرار خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأونلاين. كما سيواصل فرع المطار T4 العمل أثناء الإجازة الرسمية على مدار 24 ساعة.

وأفاد مدير إدارة أول إدارة الفروع والخدمات المصرفية الخاصة عبدالله ناصر الشعيل، بأن بنك وربة مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة وتوفير جميع الخدمات المصرفية لعملاء البنك بما فيها خدمات أجهزة EBM. حيث تقدم هذه الأجهزة مجموعة من الحلول المصرفية المتنوعة عبر أفضل التقنيات الآمنة من بينها خدمات إيداع الأموال والشيكات. كما تتيح لعملاء بنك وربة إدراج أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور إيداعها، و تقوم أجهزة EBM بأداء دور مهم في تقديم عدد من الخدمات الالكترونية منها السحب والإيداع النقدي والاستعلام عن الرصيد وتغيير كلمة السر وغيرها من الخدمات، ويمتلك عملاء وربة ميزات نوعية، حيث بإمكانهم إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية عبر أجهزة الهواتف الذكية من خلال تطبيق بنك وربة الفريد من نوعه.

هذا وسيستأنف بنك وربة تقديم خدماته المصرفية عبر فروعه المصرفية كافة بعد انتهاء العطلة الرسمية مباشرةً.

