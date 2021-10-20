«دراسات الاستثمار» قدَّم برامج تدريبية معتمدة من معهد CISI

مال وأعمال

قال رئيس لجنة مركز دراسات الاستثمار- الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار فيصل صرخوه إنه وفي إطار المسؤولية المنوطة باتحاد شركات الاستثمار تجاه الشركات الأعضاء وقطاع الاستثمار بصفة عامة وجميع المعنيين، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، سعى الاتحاد ومنذ إصدار هيئة أسواق المال قرارها رقم «145» لسنة 2019 والقرار رقم «37» لسنة 2020 بشأن مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، بتكثيف الجهود لتلبية المتطلبات التدريبية للعاملين لدى شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم قبل تاريخ 30 سبتمبر من عام 2021 وفقاً لما جرى تحديده من قبل الهيئة، قام مركز دراسات الاستثمار بتقديم البرامج المعتمدة من معهد The Chartered Institute for Securities & Investment ومنها: قوانين ولوائح هيئة أسواق المال، المقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، وأسس الخدمات المالية، أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي، مؤهل في التمويل الإسلامي وغيرها من البرامج المطلوبة، وقد بلغ عدد برامج CISI التي قدمها مركز دراسات الاستثمار حوالي 54 برنامجة تدريبية، وحضر تلك البرامج أكثر من 820 مشاركاً من مختلف الشركات والجهات خلال عامي 2020 و2021».

وقد قدمت البرامج التدريبية من خلال منصة الاتحاد التدريبية الإلكترونية بطريقة Virtual Learning من خلال الرابط الإلكتروني: https://unioninvestlearning.org/

وقد حرص الاتحاد على مراعاة أعلى المعايير العملية والمهنية والمصداقية في منصته التدريبية، وذلك من خلال إنشاء حساب شخصي على المنصة لكل متدرب وتزويد كل منهم باسم مستخدم وكلمة سر لحضور البرنامج الذي جرى التسجيل عليه، ولتأكيد حضور وفعالية المتدرب يُسجل وقت دخول المتدربين وخروجهم، ويتأكد المحاضر من حضور كل متدرب في أوقات متعددة خلال البرنامج عبر التفاعل معهم، إما عبر الفيديو أو عبر غرفة الدردشة، مع حضور لممثل من مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد لمتابعة المتدربين. وقد أثنى جميع المتدربين على المستويين المهني والعلمي والدعم المساند الذي يقوم به الاتحاد في التواصل مع كل المتدربين للحصول على المعلومات المطلوبة ولتسهيل إجراءات تسجيلهم في المراكز المعتمدة للاختبارات لنيل الشهادات اللازمة.

وأوضح صرخوه أن الاتحاد مستمر في مواكبة مجمل التغيرات على ساحة العمل في قطاع الاستثمار، ويعلن أنه مستمر في فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية للأشخاص الذين انضموا لشركات الاستثمار والمتوجب عليهم أخذ شهادات مهنية التزاماً بمتطلبات الهيئة، وأن مركز دراسات الاستثمار يقدم هذه الدورات التخصصية في شهادات CISI، نذكر على سبيل المثال الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار، وأيضاً شهادة المؤهل في التمويل الإسلامي (IFQ) وهي شهادة معتمدة ومطلوبة من هيئة أسواق المال وذلك ضمن برنامج المؤهلات المهنية كمتطلب واجب التسجيل في الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

