«التجارية»: دعم المشاريع الصغيرة عبر «اللوبي»

مال وأعمال

حرصت الشركة التجارية العقارية على دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية والالتزام بالواجب الوطني لتشجيع الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة، حيث ساهمت بتوفير فرص استثمار ميسّرة للشباب الكويتي لافتتاح مشاريعهم الخاصة وتحقيق طموحاتهم العملية و إتاحة الفرصة لمزاولة مختلف نشاطاتهم، وذلك من خلال مشروع اللوبي الذي يوفر وحدات ومحلات ومكاتب بمساحات مناسبة وبقيمة إيجارية بسيطة دون فرض أية مبالغ إضافية. ونتيجة لنجاح مشروع اللوبي في برج التجارية، فقد تقرر افتتاحه في مجمع سيمفوني ستايل و برج المكاتب في مجمع الرحاب، حرصاً منا على استمرار دعمنا للمشاريع الصغيرة وتأمين فرص جديدة لأبنائنا وبناتنا ولندعوهم للمزيد من المثابرة لتحقيق طموحاتهم وإثبات جدارتهم في شتى المجالات. ومن أبرز مشاريع اللوبي و أنجحها محلات كافاراتي لاكسسوارات الهواتف، مكتبة ضحى، افيوتر للملابس، تعطيرة وأطياب عبد الوهاب وغيرهم المزيد الذين انطلقوا من «ذا لوبي» والتي تفخر بهم التجارية كونهم جزءاً من إنجازات الشركة و تقدم لهم كل الدعم.

